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Звезду «Оно» Билла Скарсгарда арестовали в Швеции за хранение запрещённых веществ

Звезду «Оно» Билла Скарсгарда арестовали в Швеции за хранение запрещённых веществ
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По информации издания TMZ, актёра Билла Скарсгарда, известного по фильмам «Оно» и «Джон Уик 4», арестовали в Швеции за хранение запрещённых веществ. При нём было обнаружено 2,5 грамма марихуаны.

Согласно источникам, Биллу назначили наказание в виде выплаты штрафа 40 тыс. шведских крон — примерно 3,8 тыс. долларов США. Актёру не грозит тюремный срок или другой вид наказания.

Сообщается, что Скарсгард признал себя виновным в преступлении и представил документы в суд, а судья вынес приговор на основании этих документов.

Помимо «Оно» и «Джона Уика», Скарсгард известен по ролям в «Хемлок Гроув», «В космосе чувств не бывает», «Дьявол всегда здесь», «Сожги все мои письма» и ряде других различных картин.

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