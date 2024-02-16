Киллиан Мёрфи любит пересматривать фильм «28 дней спустя»
Актёр Киллиан Мёрфи недавно дал интервью изданию Variety. Во время него он рассказал про фильм «28 дней спустя». Мёрфи считает его очень важным в своей карьере.
По словам актёра, эта лента — единственная в его фильмографии, которую он пересматривает, хотя он в целом не любит этого делать с другими картинами.
Я всегда говорил, что хотел бы поучаствовать в продолжении, потому что этот фильм изменил всё для меня, и я очень привязан к нему и к этим парням Алексу Гарланду и Дэнни Бойлу. Я никогда не смотрю свои фильмы, кроме этого. Его всегда показывают на Хэллоуин, а во время пандемии люди постоянно присылали мне клипы. И я показывал его своим детям.
В начале января стало известно, что в производство запущен фильм «28 лет спустя», который выступит сиквелом оригинала.
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