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Киллиан Мёрфи любит пересматривать фильм «28 дней спустя»

Киллиан Мёрфи любит пересматривать фильм «28 дней спустя»
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Актёр Киллиан Мёрфи недавно дал интервью изданию Variety. Во время него он рассказал про фильм «28 дней спустя». Мёрфи считает его очень важным в своей карьере.

По словам актёра, эта лента — единственная в его фильмографии, которую он пересматривает, хотя он в целом не любит этого делать с другими картинами.

Я всегда говорил, что хотел бы поучаствовать в продолжении, потому что этот фильм изменил всё для меня, и я очень привязан к нему и к этим парням Алексу Гарланду и Дэнни Бойлу. Я никогда не смотрю свои фильмы, кроме этого. Его всегда показывают на Хэллоуин, а во время пандемии люди постоянно присылали мне клипы. И я показывал его своим детям.

В начале января стало известно, что в производство запущен фильм «28 лет спустя», который выступит сиквелом оригинала.

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