Ридли Скотт показал боссам Universal Pictures «Гладиатора 2» и они остались в восторге

Издание Deadline сообщило, что Ридли Скотт недавно показал студийным боссам Universal Pictures материалы, связанные с «Гладиатором 2». По данным источников, всё показанное смогло «поразить руководителей».

Источники не уточнили, показал ли Скотт весь фильм, или лишь его отрывки, но суть ясна — увиденное оценили.

Официальное производство фильма «Гладиатор 2» стартовало в июне 2023 года и было приостановлено 13 июля из-за забастовки актёров Голливуда. После этого команда вернулась к работе лишь в начале декабря, полностью завершив съёмки спустя полтора месяца.

События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Главную роль в картине исполнил Пол Мескаль. В ленте также снялись Педро Паскаль, Дэнзел Вашингтон, Джозеф Куин и некоторые актёры из оригинального фильма 2000 года.

Премьера «Гладиатора 2» состоится 22 ноября 2024 года.