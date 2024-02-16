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«Феноменальный триумф»: первые отзывы на «Дюну 2» крайне положительные

«Феноменальный триумф»: первые отзывы на «Дюну 2» крайне положительные
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Уже совсем скоро состоится премьера «Дюны 2» Дени Вильнёва. Журналисты поделились краткими впечатлениями от просмотра картины, а полноценные рецензии появятся позже.

Критики отмечают, что из ленты получилась «феноменальная» научно-фантастическая картина и отличный сиквел с потрясающими спецэффектами и актёрским составом. Забавно, что кому-то фильм показался слишком длинным, а другим критикам не хватило.

«Дюна 2» чертовски впечатляет. Остин Батлер даёт поистине преображающее представление (и не говоря уже о гриме). Очень трогательный финал. Немного затянуто? Да. Я забыл, что посмотрел его на следующий день? Да. Но это войдет в массы.
«Дюна 2» — триумф. Ещё более грандиозная, чем первая часть, но гораздо более интимная — Дени Вильнёву удалось превратить более отчуждающую вторую половину книги в захватывающую, насыщенную событиями эпопею.
Мне очень понравилась «Дюна 2». Невероятная режиссура. Весь актёрский состав был превосходным. Моя единственная жалоба заключалась в том, что я хотел бы длительность побольше. Без шуток. Фильм длится 2 часа и 40 минут, и я был бы рад посмотреть ещё час.

Лента выйдет в мировой прокат 1 марта, в России фильм появится позже — его будут показывать с помощью обходных путей.

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