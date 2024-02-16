«Мадам Паутина» получит продолжение только в случае похвалы от зрителей

Фильм «Мадам Паутина», кажется, разделил судьбу «Морбиуса». Ленту тоже приняли очень прохладно, а аналитики предрекают очень низкие сборы. Несмотря на это, продюсер картины Лоренцо Ди Бонавентура обсудил потенциальный сиквел.

По его словам, в тех же комиксах про героиню и Женщин-пауков рассказывают куда больше, чем показали в фильме. Это создаёт отличную почву для потенциальных будущих лент. Несмотря на это, продолжение выйдет только в том случае, если первая часть понравится зрителям.

Также продюсер высказался по поводу усталости людей от супергероев. По его словам, сейчас супергероики в кино и не только очень много, и это действительно может утомить. Он сравнил это с домашним школьным заданием, а ведь его мало кто любит делать.