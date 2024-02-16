Нет, Махершала Али не ушёл из «Блэйда» — инсайдер

По Сети в последнее время ходят слухи о том, что Махершала Али, который должен был играть главную роль в фильме «Блэйд», ушёл из проекта. Якобы у актёра возникли разногласия с режиссёром и сценаристами.

Инсайдер Джефф Снейдер поспешил развеять слухи. От подчеркнул, что Али никуда не уходил, а подобным слухам лучше не верить.

«Блэйд» — фильм про охотника на вампиров Эрика Брукса, который после смерти матери от рук кровососа начинает охотиться на них. Сам Эрик наполовину вампир, поэтому имеет сверхчеловеческие способности и различные навыки. В ленте должны рассказать, как он противостоит вампирам и пытается сам не стать монстром.

Снимет фильм Ян Деманж, продюсер и постановщик первой серии «Страны Лавкрафта». Среди сценаристов: Майкл Старрбери, Ник Пиццолатто и Майкл Грин.