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Нет, Махершала Али не ушёл из «Блэйда» — инсайдер

Нет, Махершала Али не ушёл из «Блэйда» — инсайдер
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По Сети в последнее время ходят слухи о том, что Махершала Али, который должен был играть главную роль в фильме «Блэйд», ушёл из проекта. Якобы у актёра возникли разногласия с режиссёром и сценаристами.

Инсайдер Джефф Снейдер поспешил развеять слухи. От подчеркнул, что Али никуда не уходил, а подобным слухам лучше не верить.

«Блэйд» — фильм про охотника на вампиров Эрика Брукса, который после смерти матери от рук кровососа начинает охотиться на них. Сам Эрик наполовину вампир, поэтому имеет сверхчеловеческие способности и различные навыки. В ленте должны рассказать, как он противостоит вампирам и пытается сам не стать монстром.

Снимет фильм Ян Деманж, продюсер и постановщик первой серии «Страны Лавкрафта». Среди сценаристов: Майкл Старрбери, Ник Пиццолатто и Майкл Грин.

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