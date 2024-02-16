Звезда «Универа» Александр Стекольников рассказал об отличиях от своего героя в сериале

Александр Стекольников — актёр, получивший известность благодаря роли Валентину Будейко из сериала «Универ. Новая общага». В интервью он рассказал о работе артиста и о своих схожих чертах с Валей.

По словам Мартынова, самым сложным персонажем для отыгрыша для него стал Валентин, поскольку сам Александр в жизни активный человек, а Будейко совсем не такой. Он следует правилам и схемам, которые, отметил актёр, не работают в реальной жизни.

Самый сложный для меня персонаж — это как раз Валентин, потому что это была самая первая главная роль. Он существует совершенно в других ритмах, не похож на меня — я такой живчик, а Валя достаточно структурированный, дисциплинированный и очень дотошный, подробный, у него все разложено по полочкам.

Также Стекольников подчеркнул, что образование психолога очень сильно помогает ему в актёрской работе, поскольку оно позволяет лучше чувствовать персонажей.

В следующий раз актёр появится в образе Вали в сериале «Универ. 13 лет спустя», у которого пока нет даты выхода.