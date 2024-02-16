Вышел новый трейлер экранизации сказки «Летучий корабль»

Кинокомпания «Наше кино» опубликовала новый трейлер экранизации сказки «Летучий корабль». Режиссёром ленты, напомним, выступил Илья Учитель.

Видео доступно на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».

Сюжет расскажет, как Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика и богатого наследника Поля. Правда, сама царевна хочет выйти замуж по любви. Её знакомство с простым матросом Иваном вносит смуту в планы царя и Поля и навсегда меняет её жизнь.

В актёрский состав вошли Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш и другие. Исполнительным продюсером выступила Анастасия Форменская.

Премьера фильма состоится 21 марта.