Отечественный RuStore обогнал App Store по количеству заходов в приложение

По данным газеты «Ведомости», отечественный магазин приложений RuStore обогнал App Store по количеству заходов в приложение. По этим данным, в декабре 2023 года Google Play занимал первое место по количеству заходов в магазин – 91,2%, на втором месте RuStore – 4,07%, замыкал тройку App Store – 3,3%.

Рост популярности RuStore во многом обусловлен продолжающимися блокировками банковских приложений в Google Play. Директор продукта в корпоративном мессенджере Compass Евгений Перов отметил, что у RuStore высокий уровень комфорта, поэтому им пользуются люди.

Загрузка программ на сайте разработчика или Progressive Web Apps очевидно проигрывает RuStore в уровне комфорта, поэтому доля российского магазина приложений продолжит расти.

Таким образом, RuStore может быть установлен уже на каждом 20-м устройстве в России, подсчитали «Ведомости».