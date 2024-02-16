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Юрий Быков снимет третий сезон «Метода» с Константином Хабенским — премьера в 2025 году

Юрий Быков снимет третий сезон «Метода» с Константином Хабенским — премьера в 2025 году
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Российский режиссёр Юрий Быков, постановщик «Дурака», «Майора» и других известных фильмов, вернётся к работе над третьим сезоном сериала «Метод». Кинодеятель заявил, что продолжение будет серьёзно отличаться от первых двух сезонов, превращая шоу практически в документальную картину.

Наша текущая концепция крайне отличается от того, что было в первом и втором сезонах, она предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на неё почти документально.

Вместе с Быковым к работе над «Методом» вернётся и шоураннер Максим Полинский — ранее они вместе работали над первым сезоном. Премьера третьего сезона запланирована на 2025 год, к главной роли также вернётся Константин Хабенский.

Сериал «Метод» рассказывает о выдающемся следователе Родионе Меглине, который раскрывает даже самые загадочные преступления, не рассказывая о своём методе работы. Однажды с ним начинает работать стажёр Есения Андреевна (Паулина Андреева), у которой есть личные мотивы быть с детективом.

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