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В «Барби» должен был сняться Бен Аффлек

В «Барби» должен был сняться Бен Аффлек
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Во время интервью подкасту Happy Sad Confused Майкл Сера рассказал, что в «Барби» должен был появиться Бен Аффлек. Персонаж актёра должен был взаимодействовать с Аланом — Кеном, которого сыграл Сера.

Аффлек не смог сняться в картине из-за работы над собственным фильмом.

Я даже не должен был драться в фильме. Могу ли я сказать, что должно было быть в фильме? Предполагалось, что в сцене будет Бен Аффлек. Верно? Мне можно об этом сказать? Думаю, Бен хотел сняться, но он был занят постановкой своего фильма.

Помимо Аффлека, Грета Гервиг хотела видеть в ленте Тимоти Шаламе и Сиршу Ронан, но из-за различных обстоятельств актёры так и не попали в фильм. Ещё одной звездой, которая могла появиться в фильме, стала Оливия Колман. Сообщается, что сцены с ней отсняли, но не включили в финальную версию.

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