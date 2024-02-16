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Режиссёр «Чернобыля» снимет фильм о последних днях жизни Саддама Хусейна

Режиссёр «Чернобыля» снимет фильм о последних днях жизни Саддама Хусейна
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Как сообщает издание The Hollywood Reporter, режиссёр «Чернобыля» Йохан Ренк готовится к съёмкам своего нового проекта. Постановщик снимет картину о последних днях жизни бывшего иракского лидера Саддама Хусейна.

Главную роль в фильме исполнит Барри Кеоган — звезда «Солтбёрна» и «Банши Инишерина». Он сыграет американского солдата, который охранял Хусейна в течение нескольких месяцев перед судом и последующей казнью диктатора. Фильм выступит вольной экранизацией книги «Узник в своём дворце: Саддам Хусейн, его американская охрана и то, что история оставила недосказанным» Уилла Барденверпера.

Съёмки картины под названием Amo Saddam должны начаться осенью, а премьера состоится не раньше 2025 года. Йохан Ренк планирует аутентично передать ощущение Багдада 2006 года — без использования стереотипов из других военных лент.

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