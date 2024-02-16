Кристофер Нолан мечтает снять фильм ужасов — первый в своей карьере

14 февраля председатель BFI организовал для деятелей киноиндустрии ежегодный ужин. На мероприятии присутствовали как известные актёры, так и режиссёры — одним из них стал Кристофер Нолан («Начало», «Оппенгеймер»).

В ходе вечера постановщик заявил, что уже долгое время желает попробовать себя в другом жанре — он хочет снять хоррор.

Я с удовольствием снял бы хоррор, правда, для этого нужна действительно выдающаяся идея. А таких очень мало. Мне пока не довелось отыскать подходящую историю. Фильмы ужасов – это невероятно интересный жанр с точки зрения кинематографа.

Ко всему прочему, Нолан отметил, что в его последнем фильме «Оппенгеймер» присутствуют приёмы из хорроров. По его мнению, эти элементы вполне в духе сюжета картины.