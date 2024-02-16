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Инсайдер раскрыл главного злодея в фильме «Фантастическая четвёрка» — им станет Галактус

Информатор Джефф Снайдер сообщил, что главным злодеем в фильме «Фантастическая четвёрка» станет Галактус. Согласно данным инсайдера, антагониста может сыграть Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»).

Ко всему прочему, Снайдер заявил, что сейчас Marvel занимается активными поисками актёра на роль Серебряного Сёрфера. Потенциальные претенденты пока неизвестны.

«Фантастическая четвёрка» — фильм, рассказывающий про Фантастическую четвёрку, команду супергероев из комиксов Marvel, в которую входят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка. Зачастую их заклятыми врагами становились Доктор Дум и Человек-крот.

Премьера картины состоится 25 июля 2025 года. Режиссёром ленты выступит Мэтт Шекман («Кат Бэнк»).