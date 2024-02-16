Вышел трейлер документального фильма о жизни артистки Дженнифер Лопес

Компания Amazon опубликовала дебютный трейлер документального фильма о жизни артистки Дженнифер Лопес. Картина получила название The Greatest Love Story Never Told («Ранее не рассказанная великая история любви»).

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Лента рассказывает о том, как Лопес пыталась осуществить свой самый смелый проект — создать музыкальный альбом, который исследует её 20-летний путь обретения любви к самой себе.

В фильме покажут архивные записи певицы, интервью с её ближайшими людьми и продюсерами. Режиссёром картины выступил Джейсон Берг.

Премьера The Greatest Love Story Never Told состоится уже 27 февраля в стриминговом сервисе Prime Video.