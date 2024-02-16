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Фильм «Лёд 3» возглавил прокат России — лента уже собрала 340 млн рублей

Фильм «Лёд 3» возглавил прокат России — лента уже собрала 340 млн рублей
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Мелодрама «Лёд 3» стала самым кассовым релизом прошедшего четверга в России — картина уже заработала 340 млн рублей. Ожидается, что по итогам уикенда экранизация сможет преодолеть планку в 500 млн рублей.

Самые кассовые релизы прошедшего четверга в России

  1. «Лёд 3» — 59 млн рублей
  2. «Мастер и Маргарита» — 21,5 млн рублей
  3. «Конец славы» — 2,8 млн рублей
  4. «Холоп 2» — 2,2 млн рублей
  5. «Воздух» — 1,6 млн рублей
  6. «Бременские музыканты» — 1,5 млн рублей
  7. «Астрал. Ритуал Малум» — 1,4 млн рублей

«Лёд 3» рассказывает историю о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом Сергеем. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин выступает против этих отношений и разлучает пару. Возлюбленные решают не сдаваться и двигаться к своей мечте во что бы то ни стало.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоялась 14 февраля.

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