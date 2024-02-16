Фильм «Лёд 3» возглавил прокат России — лента уже собрала 340 млн рублей

Мелодрама «Лёд 3» стала самым кассовым релизом прошедшего четверга в России — картина уже заработала 340 млн рублей. Ожидается, что по итогам уикенда экранизация сможет преодолеть планку в 500 млн рублей.

Самые кассовые релизы прошедшего четверга в России

«Лёд 3» — 59 млн рублей «Мастер и Маргарита» — 21,5 млн рублей «Конец славы» — 2,8 млн рублей «Холоп 2» — 2,2 млн рублей «Воздух» — 1,6 млн рублей «Бременские музыканты» — 1,5 млн рублей «Астрал. Ритуал Малум» — 1,4 млн рублей

«Лёд 3» рассказывает историю о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом Сергеем. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин выступает против этих отношений и разлучает пару. Возлюбленные решают не сдаваться и двигаться к своей мечте во что бы то ни стало.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоялась 14 февраля.