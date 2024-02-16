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Вышел The Grand Tour: Sand Job — предпоследний спецвыпуск автошоу в Африке

Вышел The Grand Tour: Sand Job — предпоследний спецвыпуск автошоу в Африке
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16 февраля состоялась премьера спецвыпуска The Grand Tour под названием Sand Job («Песчаная работа»). Спецэпизод длительностью 2 часа 15 минут можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Prime Video с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале The Grand Tour. Права на видео принадлежат Amazon.

В новом спецвыпуске Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд отправятся по маршруту ралли «Париж — Дакар» на дешёвых модифицированных спортивных автомобилях. Ведущим предстоит побывать в Мавритании, пересечь пустыню Сахару и выжить в условиях невыносимой жары.

Sand Job — предпоследний эпизод культового шоу The Grand Tour с нынешним составом участников. До конца 2024 года выйдет финальный спецэпизод проекта — в нём знаменитое трио отправится в Зимбабве.

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