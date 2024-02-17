Фильм «Блэйд» с Махершалой Али отложат до 2026 года — инсайдер

Информатор Джефф Снайдер сообщил, что Marvel может отложить фильм «Блэйд» с Махершалой Али до 2026 года. Напомним, изначально ожидалось, что премьера картины состоится в ноябре 2025-го.

Также инсайдер заявил, что исполнитель главной роли Али доволен, в какую сторону развивается сценарий ленты. Режиссёром выступит Ян Деманж, продюсер и постановщик первой серии «Страны Лавкрафта».

«Блэйд» — фильм про охотника на вампиров Эрика Брукса, который после смерти матери от рук кровососа начинает охотиться на них. Сам Эрик наполовину вампир, поэтому имеет сверхчеловеческие способности и различные навыки. В картине должны рассказать, как он противостоит вампирам и пытается сам не стать монстром.

Кресло сценаристов займут Майкл Старрбери, Ник Пиццолатто и Майкл Грин. Другие подробности пока не раскрываются.