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Выход фильма «Фантастическая четвёрка» перенесут на ноябрь 2025 года — инсайдер

Выход фильма «Фантастическая четвёрка» перенесут на ноябрь 2025 года — инсайдер
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Информатор Джефф Снайдер рассказал, что премьеру фильма «Фантастическая четвёрка» перенесут на ноябрь 2025 года. Дело в том, что ранее инсайдер поделился, что Marvel собирается отложить «Блэйда» до 2026 года, поэтому лента о команде супергероев может занять его изначальное окно выпуска.

Marvel ещё официально не объявила о переносе лент на более поздний срок. Напомним, режиссёром картины выступит Мэтт Шекман («Кат Бэнк», «Наследники»).

«Фантастическая четвёрка» — фильм, рассказывающий про Фантастическую четвёрку, команду супергероев из комиксов Marvel, в которую входят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка. Зачастую их заклятыми врагами становились Доктор Дум и Человек-крот.

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