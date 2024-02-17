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Кристофер Вальц и Калеб-Лэндри Джонс сыграют в экранизации «Дракулы» Люка Бессона

Кристофер Вальц и Калеб-Лэндри Джонс сыграют в экранизации «Дракулы» Люка Бессона
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Журналисты издания Variety сообщили, что режиссёр Люк Бессон экранизирует культовый роман «Дракула» Брэма Стокера. Главные роли в картине исполнят Кристофер Вальц («Бесславные ублюдки») и Калеб-Лэндри Джонс («Догмен»).

Отмечается, что актёры сейчас активно ведут переговоры о своём участие в ленте. Подробности сюжета, каст, сроки и дата выхода фильма пока не раскрываются. Вероятно, больше информации мы узнаем ближе к началу съёмочного процесса.

«Дракула» был написан ещё в далёком 1897 году и по сей день считается одним из самых известных произведений в мире. Спустя столетие роман получил множество переизданий, а был экранизирован огромным количеством постановщиков, включая легендарного Фрэнсиса Форда Копполу («Крёстный отец»).

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