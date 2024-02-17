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Звезда «Поймай меня, если сможешь» Дженнифер Гарнер сыграет в новом фильме Бена Аффлека

Звезда «Поймай меня, если сможешь» Дженнифер Гарнер сыграет в новом фильме Бена Аффлека
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Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что звезда фильма «Поймай меня, если сможешь» Дженнифер Гарнер сыграет в новой картине Бена Аффлека. Будущая лента получила название Animals («Животные»).

Криминальный триллер расскажет о кандидате в мэры и его жене, у которых похищают сына. Пара решает самостоятельно заняться поисками своего ребёнка, даже если для этого им придётся запачкать руки.

Ранее актёрский состав картины пополнился Мэттом Деймоном («Марсианин», «Джейсон Борн»). Съёмки фильма должны стартовать уже в марте в Лос-Анджелесе. За производство отвечает компания Artists Equity — ею владеют Аффлек и Деймон.

Сроки, дата выхода и другие подробности «Животных» пока не раскрываются.

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