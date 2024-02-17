Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате 1,6 млрд рублей

17 февраля сборы картины «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили 1,6 млрд рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше трёх недель.

Сейчас фильм занимает 13-е место в списке самых кассовых российских произведений отечественного проката, опережая две части франшизы «Лёд» и «Экипаж».

Фото: «Фонд Кино»

Фильм «Мастер и Маргарита» снят по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет картины разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры. Режиссёром выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»).