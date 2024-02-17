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В фильме «Фантастическая четвёрка» представят Доктора Дума — инсайдер

В фильме «Фантастическая четвёрка» представят Доктора Дума — инсайдер
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Информатор Джефф Снайдер заявил, что в фильме «Фантастическая четвёрка» представят Доктора Дума. Это будет первое появление суперзлодея в кинематографической вселенной Marvel.

По словам инсайдера, авторы картины начнут искать актёра на роль Доктора Дума только после начала съёмочного процесса. Ранее Снайдер рассказал, что главным злодеем в ленте выступит Галактус.

«Фантастическая четвёрка» — фильм, рассказывающий про Фантастическую четвёрку, команду супергероев из комиксов Marvel, в которую входят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка. Зачастую их заклятыми врагами становились Доктор Дум и Человек-крот.

Ожидается, что премьеру ленты перенесут на ноябрь 2025 года. Кресло режиссёра занял Мэтт Шекман («Кат Бэнк», «Наследники»).

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