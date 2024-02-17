Роберт Дауни-младший поблагодарил Кристофера Нолана за роль в «Оппенгеймере»

Недавно журналисты пообщались с режиссёром Кристофером Ноланом, а также актёрами Киллианом Мёрфи и Робертом Дауни-младшим. В ходе разговора последний крайне эмоционально поблагодарил постановщика за роль в фильме «Оппенгеймер».

В моей карьере я находился на особенном этапе. Мне был кто-то необходим, чтобы увидеть во мне нечто такое, чего бы я сам не мог разглядеть.

Картина рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. В фильме Роберт Дауни-младший сыграл Льюиса Штраусса.

«Оппенгеймер» заработал в мировом прокате свыше $ 957 млн — это позволило ему войти в тройку самых кассовых фильмов 2023 года. Также картина получила множество номинаций на «Оскаре-2024».