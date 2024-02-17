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Звезда «Барби» Америка Феррера рыдала после встречи с Леонардо Ди Каприо

Звезда «Барби» Америка Феррера рыдала после встречи с Леонардо Ди Каприо
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Недавно звезда «Барби» актриса Америка Феррера приняла участие в ток-шоу «Поздняя ночь с Сетом Мейерсом». В ходе разговора с ведущим она рассказала, что после встречи с Леонардо Ди Каприо в 2007 году буквально разрыдалась.

Дело в том, что тогда Феррера посетила премию Гильдии киноактёров США, на которой удостоилась награды за роль в сериале «Дурнушка». После мероприятия она встретила Ди Каприо.

Видео доступно на YouTube-канале Late Night with Seth Meyers. Права на видео принадлежат NBC.

Я поздоровалась с ним, затем быстро зашла за угол и просто начала рыдать. Мой муж, тогдашний парень, был со мной и сказал: «Мне сейчас так стыдно. Это так… прекрати плакать». А я такая: «Но это же Леонардо».

Премьера «Барби» состоялась в июле 2023 года.

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