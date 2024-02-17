Звезда «Джека Ричера» Алан Ричсон хотел бы сыграть Бэтмена

Недавно звезда «Джека Ричера» Алан Ричсон принял участие в новом выпуске подкаста Post Cred Pod. В ходе разговора с ведущим актёр заявил, что хотел бы сыграть Бэтмена.

По словам Ричсона, ему безумно приятно, что некоторые фанаты поддерживают эту идею.

Я бы с огромной радостью сыграл его. Это один из самых крутых персонажей всех времён.

Напомним, второй сезон «Джека Ричера» расскажет о новых приключениях Джека Ричера, бывшего военного. Однажды он узнаёт, что погиб один из его друзей, который был частью его элитного 110-го полка. Герой начинает вести расследование и выясняет, что дело куда масштабнее, чем он мог себе представить.

Третий сезон шоу сфокусируется на одиночных приключениях Джека Ричера в духе первого сезона. Дата премьеры пока не раскрывается.