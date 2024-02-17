Сборы мелодрамы «Лёд 3» превысили 500 млн рублей в прокате России

14 февраля в кинотеатрах России состоялась премьера Фильм «Лёд 3». За первые четыре дня проката мелодрама заработала 500 млн рублей, что равняется её бюджету. Судя по всему, лента скоро заработает и 1 млрд, став уже пятым фильмом, который доберётся до этой отметки в 2024 году.

Фото: ЕАИС

«Лёд 3» рассказывает историю о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом Сергеем. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин выступает против этих отношений и разлучает пару. Возлюбленные решают не сдаваться и двигаться к своей мечте во что бы то ни стало.

К главной роли вернулся Александр Петров. В картине также сыграли Степан Белозёров («1941. Крылья над Берлином»), Анна Савранская, Мария Аронова («Я делаю шаг») и другие актёры.