Никита Кологривый сыграет главную роль в фильме о Владимире Жириновском

Режиссёр грядущего биографического фильма о Владимире Жириновском нашёл исполнителя главной роли. Сыграет усопшего политика Никита Кологривый, звезда «Слово пацана» и один из самых популярных молодых артистов России.

Актёр уже подтвердил своё участие в проекте в своём Telegram-канале. Он заявил, что это будет для него настоящим вызовом, и понадеялся на более точечный взгляд на жизнь знаменитого политика.

Мне кажется, что это вызов для любого артиста сыграть такую личность. Я очень надеюсь, что это будет без определённого отношения сделанное кино. Хочется, чтобы это был точечный взгляд на биографию исторической личности.

Биографический фильм о Владимире Жириновском сейчас находится на раннем этапе производства — для него только начали писать сценарий.