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Съёмки сериала «Пингвин» завершены

Съёмки сериала «Пингвин» завершены
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Неделю назад актриса Шохре Агдашлу рассказала в одной из своих соцсетей, что съёмки сериала «Пингвин» официально завершены. Напомним, съёмки шоу с Колином Фарреллом в главной роли были возобновлены в ноябре прошлого года после окончания забастовок в Голливуде.

Фото: Соцсети Шохре Агдашлу

События «Пингвина» развернутся через неделю после финала «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Сериал расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего.

Ко всему прочему в шоу сыграют Клэнси Браун, Кристин Милиоти, Майкл Келли и Шохре Агдашлу. Ожидается, что премьера сериала состоится осенью в стриминговом сервисе HBO Max, однако точная дата пока не раскрывается.

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