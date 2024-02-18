«Телеграм» столкнулся со сбоями в России и других странах

Днём 18 февраля пользователи «Телеграма» начали массово сообщать о сбоях в работе мессенджера. Люди жалуются, что при попытке отправить сообщение на десктопном клиенте появляется бесконечная отправка сообщения, а новые записи в каналах и чатах и вовсе перестали подгружаться.

Также ряд пользователей не видят новых сообщений в личных чатах и беседах. За последний час о проблемах в работе «Телеграма» сообщили почти 10 тысяч раз.

Фото: DownRadar

Согласно данным сервиса DownRadar, больше всего отчётов о сбоях поступает от жителей Москвы, Киева, Санкт-Петербурга, Ижевска, Минска, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону и Челябинска. Как видно из статистики, ситуация затронула не только Россию, но и другие страны.

До какого времени продолжатся сбои, неизвестно. Представители «Телеграма» данную ситуацию пока никак не прокомментировали.