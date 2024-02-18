Фильм «Дрянные девчонки» с Энгаури Райс вторым в 2024 году собрал $ 100 млн

18 февраля сборы комедии «Дрянные девчонки» превысили $ 100 млн. Таким образом, картина стала второй по счёту в 2024 году, которой удалось достигнуть таких сборов. Первым достигнуть подобной планки удалось боевику «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом.

Около $ 30 млн комедия собрала в международном прокате, а оставшиеся $ 70 млн пришлись на прокат внутри США. Данные можно увидеть на сайте Box Office Mojo, который собирает информацию о фильмах и их прокате.

Фото: BOX OFFICE MOJO

Сюжет рассказывает о Кэди Херон — новой ученице школы, оказавшейся в компании популярных девушек, которой управляет Регина Джордж. Однако Кэди совершает серьёзную ошибку и влюбляется в бывшего парня Регины по имени Аарон Сэмюэлс. Теперь главная героиня становится врагом Регины.

Мировая премьера «Дрянных девчонок» состоялась 10 января.