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Рассел Кроу сломал обе ноги на съёмках «Робин Гуда» — актёр узнал об этом спустя 10 лет

Рассел Кроу сломал обе ноги на съёмках «Робин Гуда» — актёр узнал об этом спустя 10 лет
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Недавно Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума») пообщался с журналистами издания People. В ходе беседы актёр рассказал, что во время съёмок фильма «Робин Гуд» Ридли Скотта умудрился сломать себе обе голени — это произошло в ходе одной из батальных сцен.

Вокруг сотни статистов, летят стрелы, горящие горшки поджигают замок — отступать некуда. Помню, перед прыжком [с решётки крепостных ворот на землю] я стоял и думал: «Сейчас будет больно». После приземления я почувствовал, словно через тело пропустили разряд электричества.

По словам актёра, после случившегося он ещё очень долго мучался от странных ощущений, однако никаких выходных или отпусков не брал. Спустя 10 лет Кроу пришёл к врачу с жалобами на боль в ногах. Специалист сделал рентген и поинтересовался у звезды, когда он успел сломать голени.

Видимо, я завершил работу над лентой с двумя сломанными ногами. Чего не сделаешь ради искусства! Никакого гипса, шин и обезболивающих. Я просто работал, и со временем всё само зажило.

Мораль истории такова, что при первых жалобах на здоровье нужно обращаться к врачам, а не оттягивать всё до последнего момента.

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