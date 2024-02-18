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Продолжение мультсериала «Люди Икс» получило более высокий возрастной рейтинг

Продолжение мультсериала «Люди Икс» получило более высокий возрастной рейтинг
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Недавно в стриминговом сервисе Disney Plus появилась страница «Людей Икс» — продолжения культового мультсериала 1992 года. Внимательные пользователи обратили внимание, что шоу получило возрастное ограничение TV-14 (подростки от 14 лет).

Для сравнения, оригинальный мультсериал выходил с рейтингом TV-Y7 (дети от 7 лет). Видимо, в новых «Людях Икс» стоит ждать появление более жестоких сцен.

Сюжет свежего проекта не раскрывается, однако известно, что история продолжится с того момента, где завершилась история оригинального шоу. Некоторые актёры озвучивания вернутся к исполнению ролей своих персонажей из мультсериала 1992 года.

Премьера продолжения «Людей Икс» состоится 20 марта в стриминговом сервисе Disney+. В России платформа не работает.

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