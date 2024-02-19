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Вышел финальный эпизод четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив»

Вышел финальный эпизод четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив»
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Сегодня состоялась премьера шестого и финального эпизода сериала «Настоящий детектив». Она уже доступна для просмотра на HBO Max, но в России сервис не работает.

Четвёртый сезон проекта посвящён расследованию бесследной пропажи работников арктической исследовательской станции «Цалал» на Аляске. За расследование дела возьмутся детективы Лиз Дэнверс, сыгранная Джоди Фостер, и Эванджелин Наварро, которую воплотила Кали Рейс. Героиням придётся пройти сложные испытания, чтобы разгадать тайну и узнать, кто стоит за исчезновением рабочих.

Четвёртый сезон шоу в целом приняли прохладнее предыдущих, отмечая, что у свежего сезона осталось мало чего общего с проектом. Хотя предыдущая, пятая серия порадовала фанатов.

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