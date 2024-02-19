«Оппенгеймер» стал триумфатором премии BAFTA — фильм забрал семь наград
Вот и прошла очередная, уже 77-я церемония вручения наград премии BAFTA, которую вручает Британская академия кино и телевизионных искусств. Вряд ли кто-то удивится, но триумфатором стал фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.
Лучшим режиссёром стал Кристофер Нолан, опять же, за «Оппенгеймера». Лучшим актёром — Киллиан Мёрфи, а лучшей актрисой выбрали Эмму Стоун за роль в ленте «Бедные-несчастные».
Победители BAFTA 2024 в главных категориях
- Лучший фильм — «Оппейнгеймер».
- Лучший режиссёр — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»).
- Лучший актёр — Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»).
- Лучшая актриса — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).
- Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»).
- Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).
- Лучший монтаж — «Оппенгеймер».
- Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения».
- Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица».
- Лучшая музыка в фильме — «Оппенгеймер».
- Лучшие визуальные эффекты — «Бедные-несчастные».
- Лучшая операторская работа — «Оппенгеймер».
- Лучший дизайн костюмов — «Бедные-несчастные».
- Лучший кастинг — «Оставленные».
- Лучший неанглоязычный фильм — «Зона интересов».
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