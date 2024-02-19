«Оппенгеймер» стал триумфатором премии BAFTA — фильм забрал семь наград

Вот и прошла очередная, уже 77-я церемония вручения наград премии BAFTA, которую вручает Британская академия кино и телевизионных искусств. Вряд ли кто-то удивится, но триумфатором стал фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Лучшим режиссёром стал Кристофер Нолан, опять же, за «Оппенгеймера». Лучшим актёром — Киллиан Мёрфи, а лучшей актрисой выбрали Эмму Стоун за роль в ленте «Бедные-несчастные».

Победители BAFTA 2024 в главных категориях