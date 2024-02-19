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«Оппенгеймер» стал триумфатором премии BAFTA — фильм забрал семь наград

«Оппенгеймер» стал триумфатором премии BAFTA — фильм забрал семь наград
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Вот и прошла очередная, уже 77-я церемония вручения наград премии BAFTA, которую вручает Британская академия кино и телевизионных искусств. Вряд ли кто-то удивится, но триумфатором стал фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Лучшим режиссёром стал Кристофер Нолан, опять же, за «Оппенгеймера». Лучшим актёром — Киллиан Мёрфи, а лучшей актрисой выбрали Эмму Стоун за роль в ленте «Бедные-несчастные».

Победители BAFTA 2024 в главных категориях

  • Лучший фильм — «Оппейнгеймер».
  • Лучший режиссёр — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»).
  • Лучший актёр — Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»).
  • Лучшая актриса — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).
  • Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»).
  • Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).
  • Лучший монтаж — «Оппенгеймер».
  • Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения».
  • Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица».
  • Лучшая музыка в фильме — «Оппенгеймер».
  • Лучшие визуальные эффекты — «Бедные-несчастные».
  • Лучшая операторская работа — «Оппенгеймер».
  • Лучший дизайн костюмов — «Бедные-несчастные».
  • Лучший кастинг — «Оставленные».
  • Лучший неанглоязычный фильм — «Зона интересов».
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