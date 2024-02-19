Сидни Суини рассказала, выйдет ли вторая часть фильма «Кто угодно, кроме тебя»
Во время недавнего интервью Сидни Суини, известная по роли в «Эйфории», рассказала, стоит ли фанатам ждать вторую часть фильма «Кто угодно, кроме тебя». Первая часть собрала в мире $ 189 млн при бюджете в $ 25 млн.
По словам Суини, она не может раскрыть будущие планы. Но актриса намекнула, что разговоры о сиквеле ведутся.
На самом деле я не могу раскрыть все секреты. Но мы с Гленом… я имею в виду, что разговаривала с ним сегодня утром. Мы определённо что-то обсуждали. Никогда не знаешь точно, придётся подождать и узнать, что будет.
Сюжет ленты посвящён девушке Би и парню Бену, которые идут на первое свидание, однако оно проваливается. После этого герои терпеть не могут друг друга, однако, оказавшись гостями на свадьбе, они решают притвориться парой.
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