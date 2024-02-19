Фильм «Лёд 3» возглавил кинопрокат в России за прошедшие выходные

Вышедший недавно фильм «Лёд 3» очень удачно стартовал — лента возглавила кинопрокат в России за прошедшие выходные, сместив с лидерской позиции картину «Мастер и Маргарита», которая возглавляла прокат три уикенда подряд.

За прошедшие выходные третья часть «Льда» заработала 527,7 млн рублей. На втором месте оказалась драма «Мастер и Маргарита», собравшая 208,2 млн рублей. На третьем месте оказался семейный музыкальный фильм «Бременские музыканты» от режиссёра Алексея Нужного, собравший 27,6 млн рублей.

«Лёд 3» рассказывает историю о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом Сергеем. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин, сыгранный Александром Петровым, выступает против этих отношений и разлучает пару. Возлюбленные решают не сдаваться и двигаться к своей мечте во что бы то ни стало.