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Фильм «Лёд 3» возглавил кинопрокат в России за прошедшие выходные

Фильм «Лёд 3» возглавил кинопрокат в России за прошедшие выходные
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Вышедший недавно фильм «Лёд 3» очень удачно стартовал — лента возглавила кинопрокат в России за прошедшие выходные, сместив с лидерской позиции картину «Мастер и Маргарита», которая возглавляла прокат три уикенда подряд.

За прошедшие выходные третья часть «Льда» заработала 527,7 млн рублей. На втором месте оказалась драма «Мастер и Маргарита», собравшая 208,2 млн рублей. На третьем месте оказался семейный музыкальный фильм «Бременские музыканты» от режиссёра Алексея Нужного, собравший 27,6 млн рублей.

«Лёд 3» рассказывает историю о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом Сергеем. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин, сыгранный Александром Петровым, выступает против этих отношений и разлучает пару. Возлюбленные решают не сдаваться и двигаться к своей мечте во что бы то ни стало.

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