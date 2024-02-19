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Съёмки фильма о Владимире Жириновском с Никитой Кологривым начнутся летом

Съёмки фильма о Владимире Жириновском с Никитой Кологривым начнутся летом
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Начало съёмок байопика о Владимире Жириновском планируется на лето этого года, сообщила изданию «РИА Новости» глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар.

Она подтвердила, что режиссёром фильма станет известный отечественный режиссёр Александр Баранов, знакомый зрителям по фильмам «Игла», «Громовы» и «Екатерина».

Начало съёмок планируется на лето этого года… На встрече Леонид Эдуардович Слуцкий и Никита Кологривый обсуждали творческие вопросы.

По словам Кавшар, сценарий будет написан на основе проведённого масштабного исследования биографии Владимира Жириновского. Это будет настоящий байопик, из которого зритель узнает в том числе малоизвестные факты из жизни легендарного политика, отметила Элеонора.

Самого Жириновского сыграет актёр Никита Кологривый, звезда «Слова пацана» и «По щучьему велению».

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