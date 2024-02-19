Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе собрал в прокате более $ 600 млн

По данным Box Office Mojo, кассовые сборы фильма «Вонка» во всём мире превысили $ 600 млн. Лента до сих пор пополняет свою кассу, даже несмотря на то, что вышла в прокат в декабре 2023 года.

Большая часть кассы пришлась на мировой прокат — там фильм собрал $ 395 млн, а в домашнем прокате ленте удалось собрать $ 209 млн.

Фото: Box Office Mojo

«Вонка» — это приквел романа «Чарли и шоколадная фабрика», получившего две экранизации (в 1971 году от Мэла Стюарта и в 2006-м от Тима Бёртона). Сама лента расскажет о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику. Режиссёром фильма выступил Пол Кинг («Приключения Паддингтона»).

Роль юного Вилли Вонки сыграл Тимоти Шаламе. С ним снялись Оливия Колман, Салли Хокинс и другие.