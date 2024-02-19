«Пчеловод» стал самым кассовым фильмом начала 2024 года

Уже подходит к концу февраль, а вместе с ним и начало года. За это время вышло несколько отличных фильмов, а самым кассовым среди них стал боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом, собравший почти $ 145 млн по всему миру.

На втором месте расположилась комедия «Дрянные девчонки», которой удалось собрать больше $ 101 млн. «Мадам Паутина» же показала кассу в размере $ 51,5 млн. Боевик «Аргайл: Супершпион» — на четвёртой позиции, он собрал чуть больше $ 75 млн.

Самые кассовые фильмы начала 2024 года

«Пчеловод» — $ 143,8 млн. «Дрянные девчонки» — $ 101,7 млн. «Боб Марли: Одна любовь» — $ 80 млн. «Аргайл: Супершпион» — $ 77 млн. «Мадам Паутина» — $ 51,5 млн.

«Пчеловод» — новый фильм, в котором снялся Стэйтем. В нём рассказывается про секретную организацию, агент которой открывает охоту на компанию, обманывающую людей.