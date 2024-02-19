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Режиссёр скандального фильма «Брат 3» объявил кастинг на «Брата 4»

Режиссёр скандального фильма «Брат 3» объявил кастинг на «Брата 4»
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Режиссёр скандального фильма «Брат 3» Валерий Переверзев в соцсетях объявил о старте кастинга для фильма «Брат 4». Он выступит продолжением третьей части, но лента по-прежнему никак не будет связана с дилогией Алексея Балабанова.

Съёмки новой части пройдут в России и около горы Фудзи в Токио. Картину планируют сделать хоррором.

Объявляется кастинг актёров на главные роли и роли второго плана в полнометражный художественный фильм «Брат 4».

Интересно, что «Брата 3» приняли очень прохладно как раз из-за того, что режиссёр решил назвать ленту так и ввести зрителей в заблуждение — будто это новая часть франшизы Балабанова.

Действие «Брата 3» развернулось в Тамбове в начале 2000-х, а одну из главных ролей сыграл рэпер Птаха.

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