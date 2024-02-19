В Финляндии запретили давать детям имя Волан-де-Морт

Совет по именам Финляндии опубликовал актуальный список запрещённых в стране имён. В этом году в перечень вошло имя Волан-де-Морт — так называл себя главный злодей вселенной «Гарри Поттера» Том Марволо Реддл.

В Совете пояснили, что имя ребёнка не должно быть оскорбительным или каким-либо образом причинять ему вред в детском возрасте. Вместе с Волан-де-Мортом в стране также запретили называть детей Адесса, Асмодей, Эльдорадо, Хайбис, Куккубо, Глитч, Михельсон, а также именами нарицательными.

Для вступления решения Совета по именам Финляндии в силу необходимо финальное подтверждение от Агентства цифровой информации и учёта населения. В ближайшее время чиновники ознакомятся с предложением и примут соответствующее решение.