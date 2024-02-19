«Второй сезон теперь кажется шедевром»: зрители громят 4-й сезон «Настоящего детектива»

19 февраля завершился четвёртый сезон «Настоящего детектива» — вышел последний, шестой эпизод. На агрегаторе IMDB сформировался рейтинг финальной серии: по итогам более 1100 оценок он составляет 6,5/10. Меньше в четвёртом сезоне ещё не было.

Зрители ругают постановщицу Иссу Лопез за слишком банальную развязку, недоработанную сюжетную линию главных героинь, низкое качество сценария и диалогов. Пользователи в негативном ключе сравнивают четвёртый сезон со вторым сезоном, который в своё время получил много отрицательных отзывов из-за резкой смены направления шоу.

Единственная хорошая вещь в четвёртом сезоне — в нём всего шесть серий, а не восемь, а также редкая впечатляющая операторская работа. В остальном этот сезон настолько плох, что ужасный второй сезон теперь кажется шедевром.

Это мог бы быть отличный детектив, но он попал в руки дилетантов.

Если вы думали, что такое могло случиться только с «Игрой престолов», подумайте ещё раз. Четвёртый сезон — самое большое разочарование в истории «Настоящего детектива».

Я невероятно разочарован. Мне так хотелось, чтобы четвёртый сезон получился хорошим, особенно после обзоров критиков, но эти рецензии явно был нечестными. Весь сезон — это какой-то бред.

Последняя серия четвёртого сезона «Настоящего детектива» выйдет в России уже 23 февраля. Шоу в нашей стране показывает «Амедиатека».