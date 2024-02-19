Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс: сериал оставил серьёзный отпечаток на моей личности

Актриса Мэйси Уильямс рассказала о последствиях съёмок в сериале «Игра престолов». В культовом фэнтези девушка на протяжении восьми лет играла Арью Старк, присоединившись к касту шоу в возрасте 12 лет.

Девушка призналась, что из-за долгих съёмок с 2011 по 2019 годы чувствовала себя потерянной и не могла точно определить свою личность. Это оставило серьёзный отпечаток в её сознании, который влияет на неё до сих пор.

Я так долго была потеряна, и когда я осознала, что не могу понять, в чём заключается моя личность, то ощутила серьёзный дискомфорт. Трудно даже мысленно вернуться в то время и говорить о том, насколько мне тогда было тяжело.

Уильямс заявила, что ей очень нравилось играть Арью Старк, однако она делала это в столь юном возрасте, что воображаемый персонаж отразился на её собственной личности.

Ближайшим проектом Мэйси Уильямс стал сериал «New Look: Революция стиля» на Apple TV+ — он стартовал 14 февраля. В нём девушка играет Катрин Диор, сестру Кристиана Диора, сыгравшую важную роль во французском сопротивлении во времена Второй мировой войны.