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Режиссёр фильма «Бедные-несчастные» снимет ремейк корейской ленты «Спасти зелёную планету»

Режиссёр фильма «Бедные-несчастные» снимет ремейк корейской ленты «Спасти зелёную планету»
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Греческий режиссёр Йоргос Лантимос, постановщик «Лобстера» и недавнего хита «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун, подобрал себе новый проект. Кинодеятель снимет ремейк фантастики «Спасти зелёную планету» южнокорейского режиссёра Чан Джун-хвана, вышедшей в 2003 году.

Картина в жанре чёрной комедии расскажет о молодом человеке, который берёт в заложники бизнесмена, считая, что он как-то связан со вторжением инопланетян на Землю. В ситуацию вмешиваются его преданная девушка и частный детектив, расследующий пропажу топ-менеджера.

Съёмки фильма должны стартовать летом 2024 года в Великобритании и Нью-Йорке. Кто сыграет в фильме главную роль и как долго продлится производство, пока неизвестно. Возможно, премьера ленты состоится уже в 2025 году.

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