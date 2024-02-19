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Шоу «Большие девочки» (2024) на «Пятнице»: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода шоу «Большие девочки» с Этери Тутберидзе
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8 февраля в России состоялась премьера шоу «Большие девочки» — оно рассказывает о девушках с лишним весом, которые всеми силами стараются похудеть и заработать главный приз в размере 1 млн рублей. Новый сериал от создателей «Пацанок» ведёт Этери Тутберидзе — российский тренер по фигурному катанию.

Всего в новый сезон «Больших девочек» войдёт 12 эпизодов — они будут выходить каждый четверг в 19:00 на телеканале «Пятница» и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится уже 25 апреля.

Расписание выхода шоу «Большие девочки» с Этери Тутберидзе

ЭпизодДата выхода
1-й выпуск8 февраля
2-й выпуск15 февраля
3-й выпуск22 февраля
4-й выпуск29 февраля
5-й выпуск7 марта
6-й выпуск14 марта
7-й выпуск21 марта
8-й выпуск28 марта
9-й выпуск4 апреля
10-й выпуск11 апреля
11-й выпуск18 апреля
12-й выпуск25 апреля
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