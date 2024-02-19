8 февраля в России состоялась премьера шоу «Большие девочки» — оно рассказывает о девушках с лишним весом, которые всеми силами стараются похудеть и заработать главный приз в размере 1 млн рублей. Новый сериал от создателей «Пацанок» ведёт Этери Тутберидзе — российский тренер по фигурному катанию.

Всего в новый сезон «Больших девочек» войдёт 12 эпизодов — они будут выходить каждый четверг в 19:00 на телеканале «Пятница» и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится уже 25 апреля.

Расписание выхода шоу «Большие девочки» с Этери Тутберидзе