Расписание выхода шоу «Большие девочки» с Этери Тутберидзе
8 февраля в России состоялась премьера шоу «Большие девочки» — оно рассказывает о девушках с лишним весом, которые всеми силами стараются похудеть и заработать главный приз в размере 1 млн рублей. Новый сериал от создателей «Пацанок» ведёт Этери Тутберидзе — российский тренер по фигурному катанию.
Всего в новый сезон «Больших девочек» войдёт 12 эпизодов — они будут выходить каждый четверг в 19:00 на телеканале «Пятница» и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится уже 25 апреля.
Расписание выхода шоу «Большие девочки» с Этери Тутберидзе
|Эпизод
|Дата выхода
|1-й выпуск
|8 февраля
|2-й выпуск
|15 февраля
|3-й выпуск
|22 февраля
|4-й выпуск
|29 февраля
|5-й выпуск
|7 марта
|6-й выпуск
|14 марта
|7-й выпуск
|21 марта
|8-й выпуск
|28 марта
|9-й выпуск
|4 апреля
|10-й выпуск
|11 апреля
|11-й выпуск
|18 апреля
|12-й выпуск
|25 апреля
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