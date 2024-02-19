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Звёзды «Ван Писа» пригласили Дэнни Де Вито сыграть во втором сезоне сериала

Звёзды «Ван Писа» пригласили Дэнни Де Вито сыграть во втором сезоне сериала
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Звёзды сериала «Ван Пис» Иньяки Годой и Джейкоб Ромеро рассказали, с каким актёром они бы хотели поработать во втором сезоне экранизации. Оба артиста в один голос заявили о Дэнни Де Вито — американском актёре, известном по «Пролетая над гнездом кукушки», «Крупной рыбе» и другим знаменитым голливудским картинам.

Годой и Ромеро заявили, что 79-летний актёр может сыграть кого угодно — лишь бы он принял их предложение.

Нам бы очень хотелось найти способ каким-то образом включить Дэнни Де Вито в продолжение. Если ты смотришь это, Дэнни, пожалуйста, приходи сниматься в нашем шоу. Мы можем сделать для тебя всё, чувак, ты сможешь быть кем захочешь. Просто приходи к нам! Мы бы очень хотели сыграть с Дэнни Де Вито.

У продолжения «Ван Писа» пока нет даже примерной даты выхода. Первый сезон вышел 31 августа и получил положительные отзывы от критиков и зрителей.

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