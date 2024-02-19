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Сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» стартует в России 26 февраля

Сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» стартует в России 26 февраля
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Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» выпустил дублированный трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» и назвал дату релиза шоу в России — 26 февраля. Это значит, что шоу доберётся до России на следующий день после премьеры в США. Всего в первый сезон войдёт шесть эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат «Амедиатеке».

«Ходячие мертвецы: Выжившие» расскажет о том, как Мишонн ищет Рика, которого держит в плену глава Гражданской республики по имени Билл. Женщина вооружается верной катаной и отправляется на его поиски, уничтожая толпы опасных зомби.

Новые «Ходячие мертвецы» стали уже третьим американским сериалом в каталоге «Амедиатеки» за последние месяцы. Ранее в онлайн-кинотеатре состоялась премьера четвёртого сезона «Настоящего детектива» и Halo.

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