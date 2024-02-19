Netflix опубликовал полную версию мультфильма «Нимона» на YouTube

19 февраля Netflix опубликовал на своём YouTube-канале полную версию мультфильма «Нимона» длительностью 1 час 38 минут. Картину можно посмотреть в оригинальной озвучке с английскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Намона» основана на одноимённом комиксе и рассказывает о приключениях обвинённого в преступлении рыцаря Баллистера Блэкхарта и девочки-оборотня по имени Нимона, которая умеет превращаться в животных. Главных героев озвучили Хлоя Морец («Периферийные устройства») и Риз Ахмед («Стрингер»).

«Намона» вышла в 2023 году и получила в основном положительные отзывы от критиков и зрителей. Картину номинировали на «Оскар-2024» в категории «Лучший анимационный фильм».