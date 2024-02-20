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«Властелины воздуха» стал самым просматриваем сериалом на Apple TV+ в истории

«Властелины воздуха» стал самым просматриваем сериалом на Apple TV+ в истории
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По данным издания Variety, за первые выходные после выхода сериал «Властелины воздуха» собрал больше зрителей, чем любой сериал на Apple TV + за всю историю. Точное количество зрителей Apple не раскрыла.

«Властелины воздуха» — духовный наследник «Братьев по оружию» и «Тихого океана». Шоу рассказывает о бойцах 100-й бомбардировочной группы, которые совершают опасные бомбовые рейды над нацистской Германией во времена Второй мировой войны.

В мини-сериал войдёт девять эпизодов, пять из них уже доступно. Шестая серия выйдет в эту пятницу, 23 февраля. В проекте сыграли именитые актёры, которые и стали украшением шоу. Среди них: Остин Батлер, Каллум Тёрнер, Барри Кеоган, Энтони Бойл, Рафф Лоу и другие.

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